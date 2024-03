Ciné discussion Je vous salue Salope, la misogynie au temps du numérique Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche, samedi 16 mars 2024.

Ciné discussion Je vous salue Salope, la misogynie au temps du numérique Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Documentaire de Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist Sur deux continents, quatre femmes sont victimes de cyberviolences extrêmes Marion Séclin, comédienne et youtubeuse française, Laura Boldrini, présidente du parlement italien, Kiah Morris, représentante démocrate américaine, ainsi que Laurence Gratton, jeune enseignante québécoise. Abandonnées par les forces de l’ordre, la classe politique et les géants du web qui engrangent des milliards avec la haine, elles décident de se battre et de ne plus se taire.

Projection réalisée dans le cadre du Mois de Lutte pour les Droits des Femmes, en partenariat avec Le Planning Familial 87 et Les Affolé.es de la Frange.

Avant la projection, venez participer à un atelier d’auto défense verbale animé par les Affolé.es de la Frange à 16h30. Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné discussion Je vous salue Salope, la misogynie au temps du numérique Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Pays de Saint-Yrieix