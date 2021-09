Ciné-discussion : Etre avec les abeilles Monein, 2 octobre 2021, Monein.

Ciné-discussion : Etre avec les abeilles 2021-10-02 – 2021-10-02 Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques

5.5 EUR Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect… qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant. Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager.

En partenariat avec M. Olivier LIBSIG , adjoint à la Mairie de Parbayse, notamment chargé de l’environnement et apiculteur avec qui vous pourrez échanger à l’issu du film.

Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect… qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant. Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager.

En partenariat avec M. Olivier LIBSIG , adjoint à la Mairie de Parbayse, notamment chargé de l’environnement et apiculteur avec qui vous pourrez échanger à l’issu du film.

+33 9 64 45 83 58

Un film résolument tourné du côté des abeilles, plein d’espoir, enrichissant, engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect… qui transformera notre regard sur cet insecte et le monde vivant. Notre rapport au monde vivant doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre regard sur la nature, travailler avec elle et non contre elle, sont des valeurs que ce film veut partager.

En partenariat avec M. Olivier LIBSIG , adjoint à la Mairie de Parbayse, notamment chargé de l’environnement et apiculteur avec qui vous pourrez échanger à l’issu du film.

Pixabay

dernière mise à jour : 2021-09-15 par