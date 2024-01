Ciné-discussion et projection du documentaire Lynx #2 Majestic Passy – Dulac Cinémas Paris, dimanche 4 février 2024.

Le dimanche 04 février 2024

de 11h00 à 13h00

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

Tarification habituelle de la salle

Avant la projection du documentaire « Lynx », venez participer à une discussion autour des forêts et des animaux qui les peuplent.

Denis Asfaux, spécialiste dans l’agroforesterie, sera présent avant le film pour répondre à toutes vos questions sur les lynx et les autres animaux qui peuplent les forêts.

Lynx – de Laurent Geslin, France, 2021, 1h22

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu…

Majestic Passy – Dulac Cinémas 18 rue de Passy 75016 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/familles/ https://www.facebook.com/events/1789919898142554/?ref=newsfeed https://dulaccinemas.com/cinema/2853/majestic-passy/portail

