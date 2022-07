Ciné-discussion et distillation « L’Herbier : des pétales aux pixels » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Ciné-discussion et distillation « L’Herbier : des pétales aux pixels » La Chaise-Dieu, 7 juillet 2022, La Chaise-Dieu. Ciné-discussion et distillation « L’Herbier : des pétales aux pixels »

12, place Lafayette Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu Haute-Loire Auditorium Cziffra 12, place Lafayette

2022-07-07 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-07 22:00:00 22:00:00

Auditorium Cziffra 12, place Lafayette

La Chaise-Dieu

Haute-Loire A 19h, documentaire de 52 mn de Marie-Christine Fourneaux puis échanges et dégustation d’un buffet végétal. Séance précédée d’une visite guidée « Tisser la nature » et démonstration de distillation par GAEC Pain’Prenelle et Coquelicots à partir de 17h. +33 4 71 00 01 16 http://www.cineparc.fr/ Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse La Chaise-Dieu Haute-Loire Auditorium Cziffra 12, place Lafayette Ville La Chaise-Dieu lieuville Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Ciné-discussion et distillation « L’Herbier : des pétales aux pixels » La Chaise-Dieu 2022-07-07 was last modified: by Ciné-discussion et distillation « L’Herbier : des pétales aux pixels » La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 7 juillet 2022 12, Place Lafayette Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu Haute-Loire

La Chaise-Dieu Haute-Loire