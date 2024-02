Ciné-discussion Espèces en voie d’adaptation Sarre-Union, jeudi 6 juin 2024.

Ciné-discussion Espèces en voie d’adaptation Sarre-Union Bas-Rhin

Film de David Allen et Oliver Twinch 52 min. Discussion après la séance.

Le biologiste de l’évolution Shane Campbell-Staton mène l’enquête sur les formidables capacités d’adaptation des animaux face au réchauffement climatique. Dans le Serengeti, en Arctique ou dans l’Outback australien, chercheurs et acteurs locaux observent une faune entre résilience et fragilité.

Payant.

Séance proposée dans le cadre du Festival des Paysages par la Grange aux Paysages. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 20:00:00

fin : 2024-06-06

Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est

