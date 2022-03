CINE DISCUSSION Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

CINE DISCUSSION Dax, 7 avril 2022, Dax. CINE DISCUSSION LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR Dax

2022-04-07 19:30:00 – 2022-04-07 22:00:00 LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR

Dax Landes Dax EUR 6 6 Projection “A la vie”

Chantal Birman, sage-femme, sera présente pour échanger avec vous.

Cette soirée est organisée avec l’association ” Team SAMA” et en partenariat avec CIDFF des Landes et le Planning familial des Landes. Projection “A la vie”

Chantal Birman, sage-femme, sera présente pour échanger avec vous. +33 5 58 56 28 29 Projection “A la vie”

Chantal Birman, sage-femme, sera présente pour échanger avec vous.

Cette soirée est organisée avec l’association ” Team SAMA” et en partenariat avec CIDFF des Landes et le Planning familial des Landes. multiplex

LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR Dax

dernière mise à jour : 2022-03-26 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR Ville Dax lieuville LE GRAND CLUB 11 AVENUE DU SABLAR Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

CINE DISCUSSION Dax 2022-04-07 was last modified: by CINE DISCUSSION Dax Dax 7 avril 2022 Dax Landes

Dax Landes