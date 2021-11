Dax Dax Dax, Landes Ciné-discussion Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Ciné-discussion Dax, 24 novembre 2021, Dax. Ciné-discussion Cinéma multiplex 11 av. du Sablar Dax

2021-11-24 19:30:00 – 2021-11-24 Cinéma multiplex 11 av. du Sablar

Autour du film "De son vivant". Une année avec la maladie, l'apprivoiser, et comprendre ce que vivent les familles touchées.

