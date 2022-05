Ciné discussion

Ciné discussion

2022-06-02 19:30:00 – 2022-06-02 22:00:00 EUR 6 6 Projection de “Jusqu’à la garde”

Al’occasion de la Journée Internationale des enfants victimes et innocents de l’agression. En partenariat avec le CDAD Landes et l’association “ADAVEM” Projection de “Jusqu’à la garde”

