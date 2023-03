Ciné-dîner : « The Fabelmans » La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée Marseille 11e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Ciné-dîner : « The Fabelmans » La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée, 11 mars 2023, Marseille 11e Arrondissement

2023-03-11 18:15:00

Bouches-du-Rhône 22 22 EUR Une fois par mois, le cinéma et le restaurant du Château de La Buzine vous proposent une soirée autour du 7e art.



18h15 : Projection de « The Fabelmans », de Steven Spielberg dans notre salle de cinéma.

À près de 75 ans, Spielberg s’est décidé à tourner un film d’après ses jeunes années, « The Fabelmans », pour dire son amour à sa mère et au cinéma, lui qui n’a jamais eu d’autre ambition que celle de faire des films. Encensé partout, « The Fabelmans » est nommé sept fois aux Oscars 2023 !



21h : Dîner intimiste et convivial à la table du Château, animé par notre cinéphile Jean-Michel, avec qui vous pourrez partager, échanger et débattre autour de la sélection cinématographique du jour !

