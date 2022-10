Ciné-dîner : Simone, le voyage du siècle Marseille, 5 novembre 2022, Marseille.

Ciné-dîner : Simone, le voyage du siècle

2022-11-05 18:30:00 – 2022-11-05

EUR 30 30 Une fois par mois, le cinéma et le restaurant du Château de La Buzine vous proposent une soirée autour du 7e art.



18h30 : Projection de « Simone, le voyage du siècle »

Ce film d’Olivier Dahan retrace le destin à la fois vrai et romanesque de Simone Veil, son enfance, la déportation, ses combats et ses tragédies. Le portrait bouleversant d’une femme qui a bousculé son époque, exercé des fonctions réservées aux hommes et porté un message humaniste qui reste d’actualité.



21h : Dîner intimiste et convivial à la table du Château, animé par notre cinéphile Jean-Michel, avec qui vous pourrez partager, échanger et débattre autour de la sélection cinématographique du jour !

Ciné-dîner de Novembre 2022 : « Simone, le voyage du siècle » en projection.

http://labuzine.com/fr

