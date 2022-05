Ciné-dîner de mai : “En corps” en projection Marseille 11e Arrondissement Marseille 11e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Ciné-dîner de mai : "En corps" en projection
La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée
56 Traverse De la Buzine
Marseille 11e Arrondissement
2022-05-07

Au programme de la soirée



18h30 : Projection de “En corps”, le nouveau long métrage de Cédric Klapisch (“L’Auberge Espagnole”, “Le Péril Jeune”, “Ce qui nous lie”…) dans notre salle de cinéma.



20h30 : Dîner intimiste et convivial à la table du Château, animé par notre cinéphile Éric, avec qui vous pourrez partager, échanger et débattre autour de la sélection cinématographique du jour ! Une fois par mois, le cinéma et le restaurant du Château de La Buzine vous proposent une soirée autour du 7e art. http://labuzine.com/fr Au programme de la soirée



20h30 : Dîner intimiste et convivial à la table du Château, animé par notre cinéphile Éric, avec qui vous pourrez partager, échanger et débattre autour de la sélection cinématographique du jour !

