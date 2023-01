Ciné-Dîner de février: “Babylon” en projection Marseille 11e Arrondissement, 4 février 2023, Marseille 11e Arrondissement .

2023-02-04 18:00:00 – 2023-02-04

EUR 30 30 Une fois par mois, le cinéma et le restaurant du Château de La Buzine vous proposent une soirée autour du 7e art.



• 18h : Projection de “Babylon” de Damien Chazelle dans notre salle de cinéma.

C’est le film événement de ce début d’année. Le réalisateur de “La La Land” raconte le passage du cinéma muet au cinéma parlant dans un Hollywood livré à toutes les dépravations et tous les excès.

Au-delà de ses séquences “choc” et de ses 3 heures de folie, “Babylon” est surtout un vibrant hommage au cinéma et à la magie qu’il opère sur le public depuis sa naissance.

Avec deux acteurs au sommet de l’interprétation : le formidable Brad Pitt et la renversante Margot Robbie.



• 21h : Dîner intimiste et convivial à la table du Château, animé par notre cinéphile Jean-Michel, avec qui vous pourrez partager, échanger et débattre autour de la sélection cinématographique du jour !

http://labuzine.com/fr

