Ciné-dîner : “Belmondo, l’influenceur” en projection Marseille 11e Arrondissement Marseille 11e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 11e Arrondissement

Ciné-dîner : “Belmondo, l’influenceur” en projection Marseille 11e Arrondissement, 9 avril 2022, Marseille 11e Arrondissement. Ciné-dîner : “Belmondo, l’influenceur” en projection La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

2022-04-09 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-09 La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement 6.9 30 Projection exceptionnelle du documentaire “Belmondo, l’influenceur” en présence du réalisateur Jeff Domenech.



Ciné-Échange

18h30 : Projection

20h : Échange entre le public et le réalisateur



ou



Ciné-Dîner-Débat

18h30 : Projection

20h : Échange entre le public et le réalisateur

20h30 : Dîner-Débat dans le restaurant de la Buzine Hommage spécial à Jean-Paul Belmondo à l’occasion de sa date anniversaire ! http://labuzine.com/fr Projection exceptionnelle du documentaire “Belmondo, l’influenceur” en présence du réalisateur Jeff Domenech.



Ciné-Échange

18h30 : Projection

20h : Échange entre le public et le réalisateur



ou



Ciné-Dîner-Débat

18h30 : Projection

20h : Échange entre le public et le réalisateur

20h30 : Dîner-Débat dans le restaurant de la Buzine La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 11e Arrondissement Autres Lieu Marseille 11e Arrondissement Adresse La Buzine - Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Ville Marseille 11e Arrondissement lieuville La Buzine - Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 11e Arrondissement Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-11e-arrondissement/

Ciné-dîner : “Belmondo, l’influenceur” en projection Marseille 11e Arrondissement 2022-04-09 was last modified: by Ciné-dîner : “Belmondo, l’influenceur” en projection Marseille 11e Arrondissement Marseille 11e Arrondissement 9 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône