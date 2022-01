Ciné-dîner autour du film « Adieu Monsieur Haffmann » Marseille 11e Arrondissement Marseille 11e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 11e Arrondissement

Ciné-dîner autour du film « Adieu Monsieur Haffmann » Marseille 11e Arrondissement, 5 février 2022, Marseille 11e Arrondissement. Ciné-dîner autour du film « Adieu Monsieur Haffmann » La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

2022-02-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-05 La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement 30 30 Dans le Paris de l’Occupation, l’affrontement entre un bijoutier juif caché dans sa cave et son employé auquel il a confié son commerce…



Un film de Fred Cavayé

Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau



Une fois par mois, le cinéma et le restaurant du Château de La Buzine vous proposent une soirée autour du 7e art. Une fois par mois, le cinéma et le restaurant du Château de La Buzine vous proposent une soirée autour du 7e art. http://labuzine.com/fr Dans le Paris de l’Occupation, l’affrontement entre un bijoutier juif caché dans sa cave et son employé auquel il a confié son commerce…



Un film de Fred Cavayé

Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau



Une fois par mois, le cinéma et le restaurant du Château de La Buzine vous proposent une soirée autour du 7e art. La Buzine – Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 11e Arrondissement Autres Lieu Marseille 11e Arrondissement Adresse La Buzine - Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Ville Marseille 11e Arrondissement lieuville La Buzine - Maison des Cinématographies de la Méditerranée 56 Traverse De la Buzine Marseille 11e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 11e Arrondissement Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-11e-arrondissement/

Ciné-dîner autour du film « Adieu Monsieur Haffmann » Marseille 11e Arrondissement 2022-02-05 was last modified: by Ciné-dîner autour du film « Adieu Monsieur Haffmann » Marseille 11e Arrondissement Marseille 11e Arrondissement 5 février 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône