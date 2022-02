Ciné-dimanche X FIFDH MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Ciné-dimanche X FIFDH MEG, 13 mars 2022, Genève. Ciné-dimanche X FIFDH

MEG, le dimanche 13 mars à 16:30

Annonce du film à venir en fonction de la programmation du FIFDH.

CHF 0.-

Luttes, transmissions et résistances: un cycle de film qui fait entendre la voix de peuples impactés par les dégradations environnementales. Auditorium. Le dimanche 13 mars 2022 de 16h30 à 18h. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T16:30:00 2022-03-13T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu MEG Adresse Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Ville Genève lieuville MEG Genève

MEG Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Ciné-dimanche X FIFDH MEG 2022-03-13 was last modified: by Ciné-dimanche X FIFDH MEG MEG 13 mars 2022 genève MEG Genève

Genève