Ciné-dimanche X Festival cinémas d’Afrique : La colère dans le vent MEG Genève, dimanche 2 juin 2024.

Ciné-dimanche X Festival cinémas d’Afrique : La colère dans le vent Cycle de films autour de l’exposition « Mémoires. Genève dans le monde colonial » en collaboration avec le festival Cinéma d’Afrique. Exposition temporaire. Le dimanche 2 juin mai de 16h30 à 17h30. Dimanche 2 juin, 16h30 MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Le MEG s’associe avec le Festival cinémas d’Afrique Lausanne (FCAL) qui se tiendra du 15 au 18 août 2024 à Lausanne.

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Mémoires. Genève dans le monde colonial », un cycle de films pour adultes, enfants et adolescents vous est proposé entre le mois de mai et le mois de décembre afin de pouvoir approcher autrement les thématiques abordées par l’exposition.

Une partie de la programmation a été co-construite avec le FCAL qui partage quelques pépites cinématographiques pour l’occasion.

Film : La colère dans le vent, de Amina Weira

Dans ma ville d’origine Arlit, au Nord du Niger, Areva exploite l’uranium depuis 1976. Aujourd’hui, une bonne partie de cette région, balayée par les vents de sable, est contaminée. La radioactivité ne se voit pas et la population n’est pas informée des risques qu’elle encourt. Une partie de l’année, de violents vents de sable enveloppent entièrement la ville. Ce vent de poussière propage des substances radioactives. Chacun cherche un abri. La ville devient calme, toutes les activités sont stoppées. Mon père, travailleur de la mine d’uranium en retraite, est au cœur de ce film. Il dépoussière ses souvenirs, les 35 années de son passage à la mine. Grâce à lui, je vais à la rencontre d’autres anciens travailleurs et des plus jeunes qui ont certainement leur mot à dire (Amina Weira).



Bande-annonce

Dès 10 ans.

En Collaboration avec le Festival cinémas d’Afrique Lausanne.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« data »: {« author »: « VraiVrai Films », « cache_age »: 86400, « description »: « LA COLERE DANS LE VENT de Amina WeiranDocumentaire 52 minutes nnsRGB-vimeo HD x264 », « type »: « video », « title »: « LA COLERE DANS LE VENT – Trailer », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/552046992-96cb81ad4d79d1dcabfa0469f9746abd3b2bbd5aa86cf016d847d68a80e616c8-d_640 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/152132053 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://vimeo.com/vraivraifilm », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/152132053 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

La colère dans le vent