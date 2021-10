Ciné-dimanche: Princesse Mononoké MEG, 28 novembre 2021, Genève.

Dans le cadre de l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», qui se tient jusqu’au 21 août 2022, le ciné-dimanche reprend du service ! Des films d’animation abordant l’urgence climatique et l’impact des changements environnementaux seront projetés tout au long de cette exposition. Japon, 15e siècle. Jadis protégée par des animaux géants, la forêt se dépeuple à cause de l’homme. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et part à la recherche du dieu-cerf qui seul pourra défaire le sortilège qui lui gangrène le bras. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, à la tête d’une communauté de forgerons, qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée «Princesse Mononoké», la princesse des spectres… Le principe de réciprocité entre les humains et le monde vivant est essentiel dans ce film qui met en scène différents personnages et entités ayant tous une responsabilité propre. Ashitaka et Mononoké représentent l’harmonie entre le monde des humains et celui de la forêt. Ce film illustre l’importance de cet équilibre et les ravages occasionnés lorsque ce lien est rompu. Tous ces éléments sont abordés dans l’exposition «Injustice environnementale – Alternatives autochtones». [Bande-annonce du film](https://www.youtube.com/watch?v=7TDBFutz3bo) **Important**: il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG. L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point.

CHF 0.-

