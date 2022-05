Ciné-dimanche: Marcher sur l’eau MEG, 8 mai 2022, Genève.

MEG, le dimanche 8 mai à 16:00

Dans le cadre de l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», qui se tient jusqu’au 21 août 2022, le ciné-dimanche continue ! ! Des films abordant l’urgence climatique et l’impact des changements environnementaux sur les populations autochtones et les communautés locales seront projetés dans l’Auditorium du Musée tout au long de cette exposition. Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l’eau. Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme d’autres jeunes, marche des kilomètres pour aller puiser l’eau, essentielle à la vie du village. Cette tâche quotidienne les empêche, entre autres, d’être assidus à l’école. L’absence d’eau pousse également les adultes à quitter leur famille chaque année pour aller chercher au-delà des frontières les ressources nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Or, il suffirait d’un forage pour apporter l’eau tant convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure. La bande-annonce est disponible [ici](https://www.orange-studio.fr/film/marcher-sur-leau/). La lutte contre la dégradation environnementale et la recherche d’alternatives et de solutions sont au coeur même de ce film d’Aissa Maïga aux images aussi fortes visuellement qu’au niveau du sens. Ces thématiques sont aussi abordées dans l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones». Film en français, sous-titré en anglais. Accessible à un public non francophone.

CHF 0.-

Luttes, transmissions et résistances: un cycle de films qui fait entendre la voix de peuples impactés par les dégradations environnementales. Auditorium. Le dimanche 8 mai 2022 de 16h à 18h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T17:30:00