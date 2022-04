Ciné-dimanche: Les Bêtes du sud sauvage MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Dans le cadre de l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», qui se tient jusqu’au 21 août 2022, le ciné-dimanche continue ! ! Des films abordant l’urgence climatique et l’impact des changements environnementaux sur les populations autochtones et les communautés locales seront projetés dans l’Auditorium du Musée tout au long de cette exposition. Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs. Avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue. La bande-annonce est disponible [ici](https://www.youtube.com/watch?v=t4PSsI1qu1s). Film en anglais, sous-titré en français. Accessible à un public non francophone.

Luttes, transmissions et résistances: un cycle de films qui fait entendre la voix de peuples impactés par les dégradations environnementales. Auditorium. Le dimanche 29 mai 2022 de 16h à 17h30. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

