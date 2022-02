Ciné-dimanche Kids: Pompoko MEG, 27 mars 2022, Genève.

Ciné-dimanche Kids: Pompoko

MEG, le dimanche 27 mars à 11:00

Dans le cadre de l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», qui se tient jusqu’au 21 août 2022, le ciné-dimanche continue ! Des films d’animation abordant l’urgence climatique et l’impact des changements environnementaux seront projetés tout au long de cette exposition. Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Tanukis partageaient aisément leur espace vital avec les paysans. Entrecoupée de batailles entre tribus, leur vie insouciante leur faisait ignorer la présence toujours plus proche des hommes… Jusqu’au jour où ces derniers décident de s’approprier leur territoire et de faire de la montagne une ville. Capables de se métamorphoser à volonté, les Tanukis vont tenter d’effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus pour que les hommes renoncent à la destruction de la forêt. Face à la menace expansionniste, la riposte des Tanukis s’organise mais les animaux ne sont pas au bout de leurs peines ! Ce film d’Isao Takahata illustre parfaitement la notion de lutte pour l’environnement, ici par les tanukis, êtres bienveillants et joyeux vivants dans la forêt et proches de la figure des kitsune japonais. Produit par le Studio Ghibli, cette œuvre destinée aux enfants comme aux adultes aborde la révolte contre la destruction de l’environnement, ainsi que les catastrophes industrielles et écologiques, thématiques qu’aborde également l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones». Film en français. Vous pouvez retrouver la bande-annonce [ici](%5Bhttps://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=32239.html%5D(https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=32239.html)) Suite à la séance, le [Café du MEG](https://www.meg.ch/fr/cafe-du-meg) vous accueille chaleureusement, si vous le souhaitez, pour un brunch en famille. Merci de réserver directement auprès du café du MEG : 022/418 90 86. Disponibilité dans la limite des places disponible. Important : Veuillez noter que le billet de cinéma n’inclut pas le brunch. **Important**: L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un pass COVID (2G). Le pass COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le pass COVID. Le port du masque est obligatoire.

CHF 0.-

Luttes, transmissions et résistances: Des films d’animation qui abordent les dégradations environnementales. Auditorium. Le dimanche 27 mars 2022 de 11h à 13h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T11:00:00 2022-03-27T13:00:00