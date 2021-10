Genève MEG Genève Ciné-dimanche Kids: Mia et le Migou MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

Dans le cadre de l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», qui se tient jusqu’au 21 août 2022, le ciné-dimanche Kids reprend du service ! Des films d’animation pour les familles abordant l’urgence climatique et l’impact des changements environnementaux seront projetés tout au long de cette exposition. Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en complexe hôtelier de luxe. La route est longue pour retrouver son papa. Mia doit franchir une lointaine montagne entourée d’une forêt énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux… La lutte des Migous pour préserver l’écosystème local qui est bouleversé par un mégaprojet de construction hôtelière rappelle différentes luttes menées par plusieurs peuples autochtones, tels que la communauté amazighe d’Imider dans le sud-est du Maroc ou le peuple Xikrin du Catété, dans l’Amazonie brésilienne, que vous pouvez découvrir dans l’exposition «Injustice environnementale – Alternatives autochtones». Film en français. [Bande-annonce du film](https://www.youtube.com/watch?v=hplAFNNNZPk) Suite à la séance, le [Café du MEG](https://www.ville-ge.ch/meg/cafe.php.) vous accueille chaleureusement, si vous le souhaitez, pour un brunch en famille! Merci de réserver directement auprès du café du MEG : 022/418 90 86. Disponibilité dans la limite des places disponibles. Veuillez noter que le billet de cinéma n’inclut pas le brunch. **Important**: il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG. L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point.

Luttes, transmissions et résistances: Des films d'animation pour les familles qui abordent les dégradations environnementales. Auditorium. Le dimanche 31 octobre 2021 de 11h à 12h30.

