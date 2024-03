Ciné-dimanche : « Kanaval: une histoire populaire d’Haïti » de Leah Gordon MEG Genève, dimanche 9 juin 2024.

Ciné-dimanche : « Kanaval: une histoire populaire d’Haïti » de Leah Gordon « Kanaval: une histoire populaire d’Haïti » (2022) retrace à travers le carnaval de Jacmel la longue histoire de l’esclavage, la lutte des Haïtien-ne-s et leur résilience pour surmonter cet héritage. Dimanche 9 juin, 16h30 MEG CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T16:30:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T16:30:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

A l’occasion des ciné-dimanches, le MEG et le CHAP Fund proposent une nouvelle projection du film documentaire de Leah Gordon et Eddie Hutton Mills « Kanaval: une histoire populaire d’Haïti en six chapitres ».

Entièrement tourné pendant les préparatifs du carnaval de Jacmel, ce film époustoufflant, mais aussi d’une grande sensibilité, donne la parole aux habitant-e-s de la ville. Le documentaire permet de retracer la longue histoire coloniale de l’esclavage en Haïti, la lutte des Haïtien-ne-s pour leur liberté et leur résilience pour surmonter ce lourd héritage depuis le 1er janvier 1804, date de l’indépendance d’Haïti, première république noire libre.

Le long-métrage de 78 min. est entièrement parlé en créole haïtien (avec sous-titres français) et est accompagné de la musique jouée au carnaval de Jacmel. Le film a bénéficié du soutien financier du CHAP Fund, créé à l’issue de la tournée internationale de l’exposition du MEG « Le vodou, un art de vivre » (2007-2013).

Les ciné-dimanches sont gratuits et sans inscription, dans la limite des places disponibles.

L’ouvrage de la photographe Leah Gordon, Kanaval, publié en 2021 par Here Press et le catalogue de l’exposition « Le vodou, un art de vivre » (2007) sont en vente sur place à la Boutique du MEG.

https://leahgordon.co.uk/KANAVAL-film

https://herepress.org/books-prints/kanaval/

https://www.meg.ch/fr/expositions/vodou-art-vivre

https://www.fondateurs.ch/en/foundations/chap-fund/

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« link »: « https://leahgordon.co.uk/KANAVAL-film »}, {« link »: « https://herepress.org/books-prints/kanaval/ »}, {« link »: « https://www.meg.ch/fr/expositions/vodou-art-vivre »}, {« link »: « https://www.fondateurs.ch/en/foundations/chap-fund/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

« Kanaval: une histoire populaire d’Haïti en six chapitres ». Figure de Chaluska, inspiré d’un sanguinaire général. Photo Leah Gordon. Tigerly Films.