MEG, le dimanche 10 octobre à 16:30

Dans le cadre de l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», qui se tient jusqu’au 21 août 2022, le ciné-dimanche reprend du service ! Des films abordant l’urgence climatique et l’impact des changements environnementaux sur les populations autochtones et les communautés locales seront projetés tout au long de cette exposition. _Dirty Gold War_ est un documentaire sur le milieu très fermé de la filière de l’or. À travers le portrait des principaux opérateurs miniers et des victimes de l’exploitation aurifère, ce film nous emmène au coeur de l’industrie de l’or. Un périple dans plusieurs pays du nord au sud, qui nous conduit sur les lieux des nouvelles ruées vers l’or dévastatrices, du plus profond du Brésil au Pérou, de l’Amazonie à l’Altiplano. Des mines aux vitrines de Londres et Genève, de l’extrême misère aux enseignes de luxe, nous découvrons un monde très secret où la Suisse joue un rôle crucial. La destruction environnementale liée à l’extraction intensive de l’or en Amérique du sud, ainsi que l’impact de cette activité sur la santé des populations autochtones sont les sujets de ce film, faisant ainsi écho à l’exposition «Injustice environnementale – Alternatives autochtones». Le réalisateur Daniel Schweizer pointe ici du doigt avec brio le rôle de la Suisse dans cette industrie. Ce film est projeté en collaboration avec le Festival du Film Vert qui a lieu du 4 septembre au 17 octobre 2021. Film en français, sous-titré anglais. Accessible à un public non francophone. **Important**: il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG. L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point.

CHF 0.-

Luttes, transmissions et résistances: un cycle de films qui fait entendre la voix de peuples impactés par les dégradations environnementales. Auditorium. Le dimanche 10 octobre 2021 de 16h30 à 18h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



2021-10-10T16:30:00 2021-10-10T18:00:00