Ciné-dimanche: Anote’s Ark MEG, 19 septembre 2021, Genève.

Ciné-dimanche: Anote’s Ark

MEG, le dimanche 19 septembre à 16:30

Dans le cadre de l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones», qui se tiendra du 24 septembre 2021 au 21 août 2022, le ciné-dimanche reprend du service ! Des films abordant l’urgence climatique et l’impact des changements environnementaux sur les populations autochtones et les communautés locales seront projetés dans l’Auditorium du Musée tout au long de cette exposition. Et si votre pays était tout simplement avalé par la mer? La République des Kiribati, un archipel d’îles du Pacifique comptant près de 100’000 habitant-e-s, est l’un des endroits les plus reculés de la planète. C’est pourtant l’un des premiers pays à devoir affronter le principal dilemme existentiel de notre époque: un anéantissement imminent en raison de l’élévation du niveau de la mer. Alors que le président de Kiribati, Anote Tong, parcourt le monde pour trouver un moyen de protéger la population de son pays et sa dignité, de nombreux Kiribati recherchent déjà une nouvelle terre d’accueil. La vulnérabilité des régions insulaires face au changement climatique et la lutte d’une population locale afin de trouver des solutions sont reflétées dans ce film de Matthieu Rytz, tout comme dans l’exposition temporaire «Injustice environnementale – Alternatives autochtones». Ce film est projeté en collaboration avec le Festival du Film Vert qui a lieu du 4 septembre au 17 octobre 2021. Film en anglais, sous-titré français. Accessible à un public non francophone. ————————————————————————————— As part of the temporary exhibition “Environmental Injustice – Indigenous Alternatives”, which will run from 24 September 2021 to 21 August 2022, the ciné-dimanche is back in action! Films addressing the climate emergency and the impact of environmental change on indigenous peoples and local communities will be screened in the Museum Auditorium throughout the exhibition. What if your country was simply swallowed by the sea? The Republic of Kiribati, an archipelago of islands in the Pacific with a population of nearly 100,000, is one of the most remote places on earth. Yet it is one of the first countries to face the greatest existential dilemma of our time: imminent annihilation due to rising sea levels. As Kiribati’s president, Anote Tong, travels the world to find a way to protect his country’s people and their dignity, many Kiribatis are already looking for a new home. The vulnerability of island regions to climate change and the struggle of a local population to find solutions are reflected in this film by Matthieu Rytz, as well as in the temporary exhibition “Environmental Injustice – Indigenous Alternatives”. This film is screened in collaboration with the Green Film Festival which takes place from 4 September to 17 October 2021. Film in English with French subtitles.

CHF 0.-

Luttes, transmissions et résistances: un cycle de films qui fait entendre la voix de peuples impactés par les dégradations environnementales. Auditorium. Le dimanche 19 septembre 2021 de 16h30 à 18h.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00