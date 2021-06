Istres Istres Bouches-du-Rhône, Istres Ciné d’été : Yesterday Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Ciné d’été : Yesterday Istres, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Istres. Ciné d’été : Yesterday 2021-07-27 21:30:00 21:30:00 – 2021-07-27 Complexe sportif le podium Chemin De capeau

Istres Bouches-du-Rhône Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrê-mement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur inter-prète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encou-ragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… Ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience. Ciné en plein air Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrê-mement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur inter-prète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit des encou-ragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… Ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Étiquettes évènement : Autres Lieu Istres Adresse Complexe sportif le podium Chemin De capeau Ville Istres lieuville 43.50791#4.96759