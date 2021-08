Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux, Savoie Ciné d’été, une toile à la belle étoile : Edmond d’Alexis Michalik en plein air Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux Catégories d’évènement: Challes-les-Eaux

Savoie

Ciné d’été, une toile à la belle étoile : Edmond d’Alexis Michalik en plein air Challes-les-Eaux, 12 août 2021, Challes-les-Eaux. Ciné d’été, une toile à la belle étoile : Edmond d’Alexis Michalik en plein air 2021-08-12 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-12 23:00:00 23:00:00

Challes-les-Eaux Savoie Challes-les-Eaux La commission culturelle de la ville vous propose une soirée ciné plein air, avec la projection du film “Edmond d’Alexis Michalik, dans le cadre d’une toile à la belle étoile. communication@challesleseaux.net +33 4 79 72 80 91 http://www.challes-les-eaux.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Challes-les-Eaux, Savoie Autres Lieu Challes-les-Eaux Adresse Ville Challes-les-Eaux lieuville 45.55453#5.98051