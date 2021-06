Ciné d’été : Mia et le lion blanc Istres, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Istres.

Ciné d’été : Mia et le lion blanc 2021-07-15 – 2021-07-15 Parc Marcel Guelfucci Les Salles

Istres Bouches-du-Rhône

de Ruben Alves. Comédie, durée 1h47 min.En partenariat avec le Coluche de la régie Scènes et Cinés

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss Franceen cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même..

Ciné en plein air

de Ruben Alves. Comédie, durée 1h47 min.En partenariat avec le Coluche de la régie Scènes et Cinés

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss Franceen cachant son identité de garçon. Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même..

dernière mise à jour : 2021-06-22 par