Ciné d’été : La vache Istres, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Istres.

Ciné d’été : La vache 2021-07-21 – 2021-07-21

Istres Bouches-du-Rhône

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emme-ner à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation de-vant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’h

Ciné en plein air

+33 4 42 81 76 00

