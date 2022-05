Ciné d’été en Rabelaisie : “Mystère à St-Tropez” Anché, 5 août 2022, Anché.

Ciné d’été en Rabelaisie : “Mystère à St-Tropez” Anché

2022-08-05 – 2022-08-05

Anché Indre-et-Loire Anché

Cet été encore pour votre plus grand plaisir, la communauté de communes et l’Association Cinéma

Rabelais continuent de tisser avec l’énergie de tous, la toile cinématographique qui nous réunit sous les étoiles chaque jeudi de juillet et vendredi d’août. Huit soirées gratuites de plein air autour de “Ciné d’été en Rabelaisie 2”. Instant de cinéma pour tous, petits et grands dans des lieux patrimoniaux, des sites remarquables, agréables où les amateurs éclairés que vous êtes pourront se détendre en famille, entre amis à la nuit tombée. Apportez votre chaise, votre

transat ou votre couverture

Anché

