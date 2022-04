Ciné des jeunes – Petit vampire Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Ciné des jeunes – Petit vampire Aix-en-Provence, 13 avril 2022, Aix-en-Provence. Ciné des jeunes – Petit vampire Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-04-13 14:30:00 – 2022-04-13 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 4 4 // Synopsis //

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains… Projection dans le cadre du Ciné des jeunes du film de Joann Sfar, à l’Institut de l’Image http://www.institut-image.org/ // Synopsis //

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains… Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Ville Aix-en-Provence lieuville Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Ciné des jeunes – Petit vampire Aix-en-Provence 2022-04-13 was last modified: by Ciné des jeunes – Petit vampire Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13 avril 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône