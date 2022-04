Ciné des jeunes – La Mouette et le chat Aix-en-Provence, 23 mars 2022, Aix-en-Provence.

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le point de mourir et souhaite confier son œuf, prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port…



Adaptation du roman de l’écrivain chilien, Luis Sepúlveda, Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler.



➜ Le 23 mars après la sénace de 14h30, Atelier “Raconte-nous une histoire” avec Boris Nicot

Après la projection du film, les enfants seront invités à revisiter le film en dessins et en sons et à nous raconter des histoires d’animaux.



Dans le cadre de la 5ème Saison, Biennale d’art et de culture d’Aix en Provence

Projection dans le cadre du Ciné des jeunes du film de Enzo D’Alo, à l’Institut de l’Image

