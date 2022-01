Ciné des jeunes – Jardins enchantés Aix-en-Provence, 8 février 2022, Aix-en-Provence.

Ciné des jeunes – Jardins enchantés Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-02-08 10:30:00 – 2022-02-08 Cité du Livre 8 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !



➜ Atelier « Mon jardin magique » avec Catherine Chardonnay, le 16 février après la séance.

Tel une jardinière, un jardinier, les enfants feront apparaître leur jardin magique, en grattant leur dessin sur une plaque, et en révélant les couleurs cachées.

Projection dans le cadre du Ciné des jeunes du film de D. Cheyenne Cruchon, N.Voronina, J. Orosz, A. Love, A. Wahl et L. von Döhren et G. Fott, à l’Institut de l’Image

http://www.institut-image.org/

