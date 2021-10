Ciné Dégourdi – Laurel et Hardy : premiers coups de génie Café Culture de l’Estaminet, 20 octobre 2021, MAGNY-LES-HX.

Cette année, nous vous proposons de démarrer la programmation cinéma sur le thème du burlesque, en lien avec le stage de clown organisé pendant les vacances scolaires. Venez découvrir ou redécouvrir le duo du cinéma burlesque le plus connu, ils ont su passer du cinéma muet au cinéma parlant avec génie ! Dans ce programme de courts métrages muets, Laurel et Hardy sont tour à tour boxeur et coach, vendeurs de sapins de Noël et évadés de prison, le duo infernal nous entraîne dans ses délicieuses mésaventures burlesques, acrobatiques et énergiques. La Bataille du siècle (Battle of the Century) Clyde Bruckman, USA, 1927, 18’, prise de vue réelle Sur le ring, Stan a la tête dans les nuages. Désespéré, son manager Ollie contracte une assurance dans l’espoir de toucher une prime en cas d’accident. Ollie est alors prêt à tout pour provoquer ledit accident. Œil pour œil (Big Business) James W. Horne, USA, 1928, 18’, prise de vue réelle Le soleil brille sur le bitume des boulevards californiens. Au volant d’une jolie décapotable, Ollie et Stan font du porte-à-porte pour vendre des sapins de Noël, mais leurs méthodes commerciales sont pour le moins inattendues. Vive la liberté (Liberty) Leo McCarey, USA, 1928, 18’, prise de vue réelle Ollie et Stan s’évadent de prison. Après s’être débarrassés de leurs tenues de bagnards, ils s’aperçoivent qu’ils ont interverti leurs pantalons. Dans le tumulte de New-York, ils peinent à trouver un endroit discret pour procéder à un nouvel échange. Impossible de ne pas rire face à ce qu’ils osent… Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,50€

Café Culture de l’Estaminet Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt MAGNY-LES-HX



