Bas-Rhin Wingen-sur-Moder EUR CINE DECOUVERTE : VENEZ DÉCOUVRIR ET ÉCHANGER AUTOUR D’UN UNIVERS EXPOSITION « CAFÉ MANG’ART »

LIBRAIRIE BOUQ’S

BIBLIOTHÈQUE WINGEN SUR MODER

ECHANGE POST PROJECTION AVEC INTERVENANTS

ASSOCIATION RISECOSPLAY

EXPOSITION DES ÉLÈVES DU COLLÈGE OUVERTURE A 19H30 ET PROJECTION A 21H00 Avec Yoann Borg, Ryûnosuke Kamiki, Alice Orsat

28 décembre 2016 en salle / 1h 50min / Animation, Fantastique Your name nous arrive précédé d’une réputation hors norme : film phénomène au Japon, énorme succès critique et public, le film a détrôné à la troisième place du box office national de tous les temps l’indéboulonnable Princesse Mononoke du maître Miyazaki. Les studios Ghibli de Miyazaki et Takahata régnaient sans partage sur l’animation japonaise… jusqu’à ce que surgisse le tout jeune Makoto Shinka. Et vous savez quoi ? Cette réputation n’est pas usurpée, ce succès est bien mérité !

Au cœur de Your name, conte fantastique contemporain aussi romantique qu’impressionnant visuellement, il y a deux personnages d’adolescents qui n’ont rien en commun. Mitsuha est la fille aînée du maire d’un petit village de la région montagneuse de Ginfu. Depuis la mort de sa mère, elle vit avec sa grand-mère et sa jeune sœur, et se montre très soucieuse de faire perdurer les traditions (fêtes ancestrales, fabrication d’un saké « très spécial », danses rituelles), tout en désirant plus ou moins secrètement, comme beaucoup d’adolescentes des régions rurales, de quitter son cocon pour mener une vie trépidante à Tokyo. Justement à quelques centaines de kilomètres vit Taki, lycéen tokyoite qui se partage entre ses études, ses sorties entre amis, sa passion du dessin et un petit boulot dans une pizzeria, dirigée par la troublante mademoiselle Okudera, qui littéralement le subjugue. +33 3 88 89 70 56 Wingen-sur-Moder

