Ciné découverte WE HAVE A DREAM Esplanade Charles Spinasse Égletons, mercredi 14 février 2024.

Ciné découverte WE HAVE A DREAM Esplanade Charles Spinasse Égletons Corrèze

ANIMATION EDUC’CŒUR, à 15, cinéma l’Esplanade. Séance précédée d’une présentation de la valise de sensibilisation au handicap de Educ’cœur, association d’aide à l’inclusion des enfants en situation de handicap.

We have a Dream. France 2023. Un documentaire de Pascal Plisson. Durée 1h36

Qui a dit que vivre avec un handicap signifiait renoncer à ses plus grands rêves ? À travers le monde, Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Khendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l’amour, l’éducation inclusive, l’humour et le courage peuvent déplacer des montagnes, et que le destin est parfois plein de surprises.

ANIMATION EDUC’CŒUR, à 15, cinéma l’Esplanade. Séance précédée d’une présentation de la valise de sensibilisation au handicap de Educ’cœur, association d’aide à l’inclusion des enfants en situation de handicap.

We have a Dream. France 2023. Un documentaire de Pascal Plisson. Durée 1h36

Qui a dit que vivre avec un handicap signifiait renoncer à ses plus grands rêves ? À travers le monde, Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Khendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l’amour, l’éducation inclusive, l’humour et le courage peuvent déplacer des montagnes, et que le destin est parfois plein de surprises. .

Esplanade Charles Spinasse Cinéma l’Esplanade

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 15:00:00

fin : 2024-02-14



L’événement Ciné découverte WE HAVE A DREAM Égletons a été mis à jour le 2024-01-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières