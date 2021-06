Pays de Belvès Pays de Belvès Dordogne, Pays-de-Belvès Ciné Débats Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: Dordogne

Pays-de-Belvès

Ciné Débats Pays de Belvès, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Pays de Belvès. Ciné Débats 2021-07-02 – 2021-07-02

Pays de Belvès Dordogne Pays de Belvès L’ABC vous propose le vendredi 02 juillet à 20h de participer à un Ciné Débats autour du célèbre film BLADE RUNNER (1982) avec Harrison FORD et réalisé par Ridley SCOTT

Une participation de 4€ vous sera demandée L’ABC vous propose le vendredi 02 juillet à 20h de participer à un Ciné Débats autour du célèbre film BLADE RUNNER (1982) avec Harrison FORD et réalisé par Ridley SCOTT

Une participation de 4€ vous sera demandée L’ABC vous propose le vendredi 02 juillet à 20h de participer à un Ciné Débats autour du célèbre film BLADE RUNNER (1982) avec Harrison FORD et réalisé par Ridley SCOTT

Une participation de 4€ vous sera demandée ABC Belvès dernière mise à jour : 2021-06-26 par Périgord Noir Vallée Dordogne

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Pays-de-Belvès Étiquettes évènement : Autres Lieu Pays de Belvès Adresse Ville Pays de Belvès lieuville 44.77719#1.00549