Ciné-débats : L’appel des libellules

29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

2023-06-29 20:15:00 – 2023-06-29

De Marie DANIEL et Fabien MAZZOCCO (2021, 54 min) Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices farouches et danseuses de haut vol, les libellules sont des êtres multiples aux métamorphoses fascinantes. Bien qu’elles comptent parmi les plus anciens insectes volants, les voilà aujourd’hui menacées. Car elles font face à un nouveau redoutable défi, cohabiter avec l’espèce humaine. Leur déclin témoigne du mauvais état de nos paysages et surtout d’une ressource essentielle : l’eau douce. Alors plongeons dans leur monde et écoutons l’avertissement que nous lancent ces créatures colorées. Marie DANIEL et Fabien MAZZOCCO travaillent en duo depuis 6 ans. Leur point de rencontre est la volonté de poser sur la nature un regard poétique et singulier. Les liens entre l’homme et la nature sont un sujet récurrent dans leur travail. En témoignent des films comme Dans la peau d’une tortue ou Vous avez dit sauvage ? réalisés pour La Salamandre.

Débat en présence de Thibaut DURR et Sylvain KETHWILLER.

+33 3 88 89 70 56

