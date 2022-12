Ciné-débats : La fabrique des pandémies Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Ciné-débats : La fabrique des pandémies
Wingen-sur-Moder, 15 décembre 2022

29 route de Zittersheim Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

2022-12-15 20:15:00 – 2022-12-15 Wingen-sur-Moder

Bas-Rhin Wingen-sur-Moder EUR LA FABRIQUE DES PANDEMIES De Marie-Monique ROBIN (2019, 52 min) Dengue, Chikungunya, Covid-19, Sida, Ebola : le nombre de maladies émergentes — jusqu’alors inconnues — a explosé ces quarante dernières années. La plupart d’entre elles sont des zoonoses, des maladies infectieuses transmises aux hommes par les animaux. Dans ce documentaire événement, la comédienne Juliette Binoche cherche à saisir les causes de cette « épidémie de pandémies ». Elle part à la rencontre de scientifiques du monde entier pour comprendre quels sont les liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes. Réputée pour son travail d’investigation très précis, très rigoureux, Marie-Monique Robin a réalisé plus d’une trentaine de documentaires à travers lesquels s’exprime son engagement en faveur des droits de l’Homme. Ce qui l’intéresse avant tout est d’informer « pour que les citoyens et les citoyennes puissent agir sur le monde qui les entoure ». Marie-Monique Robin a reçu une dizaine de prix internationaux -dont le prix norvégien Rachel Carson en 2009- , ainsi que la Légion d’Honneur le 8 juin 2013. Débat en présence de Valentine PLESSY, illustratrice naturaliste qui a accompagné Marie-Monique ROBIN dans ce film ! +33 3 88 89 70 56 Wingen-sur-Moder

