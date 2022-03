Ciné-débat Zéro Déchet Médiathèque Michel Serres Saint-Avertin Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Avertin

Ciné-débat Zéro Déchet Médiathèque Michel Serres, 26 mars 2022, Saint-Avertin. Ciné-débat Zéro Déchet

Médiathèque Michel Serres, le samedi 26 mars à 16:00

Venez découvrir les débuts rocambolesques d’une démarche zéro déchet, filmés avec humour par un journaliste parisien… Débat organisé par la Médiathèque de Saint-Avertin, avec l’association Zéro Déchet Touraine.

Entrée libre

Ciné-débat autour du documentaire “Ma vie Zéro Déchet” Médiathèque Michel Serres domaine de Cangé Saint-Avertin Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Avertin Autres Lieu Médiathèque Michel Serres Adresse domaine de Cangé Ville Saint-Avertin lieuville Médiathèque Michel Serres Saint-Avertin Departement Indre-et-Loire

Médiathèque Michel Serres Saint-Avertin Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-avertin/

Ciné-débat Zéro Déchet Médiathèque Michel Serres 2022-03-26 was last modified: by Ciné-débat Zéro Déchet Médiathèque Michel Serres Médiathèque Michel Serres 26 mars 2022 Médiathèque Michel Serres Saint-Avertin Saint-Avertin

Saint-Avertin Indre-et-Loire