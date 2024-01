CINÉ-DÉBAT : YALLAH GAZA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 2 février 2024.

CINÉ-DÉBAT : YALLAH GAZA Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Dans le cadre de la semaine du film palestinien, qui a lieu du 24 janvier au 4 février en Loire-Atlantique, projection du film « Yallah Gaza » suivie d’un débat, en présence du réalisateur Roland Nurié, proposé par l’association « France Palestine Solidarité 44 ».

Synopsis :

Gaza est un petit territoire palestinien de 40 km x 12 km où vivent plus de 2 millions de personnes.

La population est complètement enfermée depuis 2007 par Israël et régulièrement bombardée au mépris de toutes les règles de Droit International et conventions des Nations Unies.

La société y est encore structurée et organisée mais pour combien de temps ?

Les nombreux témoignages des Palestiniens de Gaza sont mis en perspective avec les analyses de responsables politiques locaux, d’historiens, de journalistes, d’Israéliens, de juristes spécialistes de Palestine/Israël.

Les gazaoui-e-s parlent de leur quotidien, de géopolitique, de religion, de sionisme, de droit international, bref de tous les éléments nécessaires à la compréhension du vécu de cette société palestinienne et de son environnement si anxiogène.

Appréhender leur résilience pour que le désespoir ne s’installe pas et comprendre comment se transmet de génération en génération cette flamme de la culture et de la terre ?



Cinéjade Avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire cinejade@tourisme-saint-brevin.fr



