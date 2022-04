Ciné-débat – Wood Lawn Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire Saint-Maur-des-Fossés Catégories d’évènement: Saint-Maur-des-Fossés

Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire, le mardi 5 avril à 20:15

L’Association Familiale Catholique de Saint Maur des Fossés vous invite à la projection du film “Woodlawn” réalisé par Andrew Erwin et John Erwin le : **Mardi 5 avril 2022 à 20h15** Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire (sous-sol) 11 av. Joffre-Saint Maur Entrée gratuite – débat en fin de séance. ### Synopsis “Tony Nathan, un joueur de football afro-américain, intègre l’équipe du lycée de Birmingham. Une intégration difficile qui va permettre d’ouvrir les consciences.”

Entrée libre

Une soirée cinéma gratuite et un débat en fin de séance Maison paroissiale Notre Dame du Rosaire 11 Avenue Joffre 94100 Saint-Maur-des-Fossés Saint-Maur-des-Fossés Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne

