Flers Orne A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, Flers Agglo accueille en mars deux évènements de la tournée « Faubert – Dialogue d’une rive à l’autre » organisée par l’association des Amis du Printemps arabe et de la Tunisie (LAPAT) ainsi qu’une conférence organisée par l’association des amis du musée du château de Flers. Voyage(s)

Documentaire cinématographique réalisé en 2021 par 12 jeunes encadré(e)s par Sophiane Louaïl.

Dans le cadre de sa participation à FLAUBERT 21, l’Association LAPAT a souhaité offrir l’opportunité à de jeunes Normand(e)s et Tunisien(ne)s d’interroger par le biais de la création collective cette notion de voyage(s), en résonance aux voyages en Orient de Flaubert. Dans quel but voyage-t-on ? De quelle manière ? Vers quelles destinations ?

Hier, aujourd’hui, jeu de miroir. Se décentrer, dans l’espace et dans le temps.

Questionner le voyage, les voyageurs. Se réapproprier le thème. Réfléchir. S’étonner.

Documentaire cinématographique produit par LAPAT réalisé en 2021 par 12 jeunes Normand(e)s et Tunisien(ne)s (Ali, Ameni, Anaïs, Aymen, Charles, Clara, Hamza, Malek, Mélissa, Sarah et Tom, Zeineb) dans le cadre d'ateliers de création cinématographique en Tunisie encadrés par Sophiane Louaïl. En complément de Voyage(s) sera projeté le film Visa, court-métrage d'Ibrahim Letaïef (2005, 29 min)

