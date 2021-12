Sens Sens Sens, Yonne Ciné-débat « Vivre dans l’Allemagne en guerre » Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne Sens 5 5 EUR Le Cercle Condorcet du Sénonais propose un ciné-débat sur le film « Vivre dans l’Allemagne en guerre », par Jérôme Prieur, et en présence du réalisateur. cercle.condorcet.sens@gmail.com https://www.cerclecondorcetdusenonais.fr/ Le Cercle Condorcet du Sénonais propose un ciné-débat sur le film « Vivre dans l’Allemagne en guerre », par Jérôme Prieur, et en présence du réalisateur. Cinéma Confluences Chemin des Cannetieres Sens

