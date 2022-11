Ciné-débat : violence faite aux femmes Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

Vitry-le-François

Ciné-débat : violence faite aux femmes Vitry-le-François, 24 novembre 2022, Vitry-le-François. Ciné-débat : violence faite aux femmes

18 Grande Rue de Vaux Cinéma Pierre Brasseur Vitry-le-François Marne Cinéma Pierre Brasseur 18 Grande Rue de Vaux

2022-11-24 20:00:00 – 2022-11-24

Cinéma Pierre Brasseur 18 Grande Rue de Vaux

Vitry-le-François

Marne En partenariat avec le Zonta et le CDIFF, en lien avec la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Débat autour de court-métrages et projection du film « Jusqu’à la garde », réalisé par Xavier Legrand. En partenariat avec le Zonta et le CDIFF. Débat autour de court-métrages et projection du film « Jusqu’à la garde », réalisé par Xavier Legrand. 20h. +33 3 26 74 01 10 Cinéma Pierre Brasseur 18 Grande Rue de Vaux Vitry-le-François

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Vitry-le-François Autres Lieu Vitry-le-François Adresse Vitry-le-François Marne Cinéma Pierre Brasseur 18 Grande Rue de Vaux Ville Vitry-le-François lieuville Cinéma Pierre Brasseur 18 Grande Rue de Vaux Vitry-le-François Departement Marne

Vitry-le-François Vitry-le-François Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitry-le-francois/

Ciné-débat : violence faite aux femmes Vitry-le-François 2022-11-24 was last modified: by Ciné-débat : violence faite aux femmes Vitry-le-François Vitry-le-François 24 novembre 2022 18 Grande Rue de Vaux Cinéma Pierre Brasseur Vitry-le-François Marne Marne Vitry-le-François

Vitry-le-François Marne