Lot-et-Garonne EUR La municipalité, en partenariat avec l’organisme Habitats des possibles, vous propose un ciné-débat concernant le cycle de sensibilisation. Cette rencontre s’adresse aux retraités afin de faire le point sur les besoins et envies, les différents types d’habitats adaptés à l’avancée en âge, les ressources locales. Une collation viendra clôturer ce moment d’échanges. La municipalité, en partenariat avec l’organisme Habitats des possibles, vous propose un ciné-débat concernant le cycle de sensibilisation. Cette rencontre s’adresse aux retraités pour faire le point sur les besoins et envies, les différents types d’habitats adaptés à l’avancée en âge… @mairiemiramontdeguyenne

