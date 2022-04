Ciné-Débat – Vieillir ensemble, ça se discute Le Mas-d’Agenais Le Mas-d'Agenais Catégories d’évènement: Le Mas-d'Agenais

Lot-et-Garonne

Ciné-Débat – Vieillir ensemble, ça se discute Le Mas-d’Agenais, 25 avril 2022, Le Mas-d'Agenais. Ciné-Débat – Vieillir ensemble, ça se discute Salle des fêtes Rue du Stade Le Mas-d’Agenais

2022-04-25 – 2022-04-25 Salle des fêtes Rue du Stade

Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne Le Mas-d’Agenais Ciné-Débat – Vieillir ensemble, ça se discute.

Projection, discussion et verre de l’amitié autour du film. Ciné-Débat – Vieillir ensemble, ça se discute.

Projection, discussion et verre de l’amitié autour du film. +33 5 53 89 50 37 Ciné-Débat – Vieillir ensemble, ça se discute.

Projection, discussion et verre de l’amitié autour du film. Mairie Le Mas d’Agenais

Salle des fêtes Rue du Stade Le Mas-d’Agenais

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mas-d'Agenais, Lot-et-Garonne Autres Lieu Le Mas-d'Agenais Adresse Salle des fêtes Rue du Stade Ville Le Mas-d'Agenais lieuville Salle des fêtes Rue du Stade Le Mas-d'Agenais Departement Lot-et-Garonne

Le Mas-d'Agenais Le Mas-d'Agenais Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mas-dagenais/

Ciné-Débat – Vieillir ensemble, ça se discute Le Mas-d’Agenais 2022-04-25 was last modified: by Ciné-Débat – Vieillir ensemble, ça se discute Le Mas-d’Agenais Le Mas-d'Agenais 25 avril 2022 Le Mas-d'Agenais Lot-et-Garonne

Le Mas-d'Agenais Lot-et-Garonne