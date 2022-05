Ciné-débat Ungersheim, un village en transition, 3 juin 2022, .

Ciné-débat Ungersheim, un village en transition

2022-06-03 – 2022-06-03

EUR Dans le cadre des Journées nationales Rendez-vous aux jardins et du festival Jardin en fête, organisé par l’association Alysses, le théâtre du marché au grain organise une projection cinématographique à 20h30, précédée par la performance Les sons du vivants, (de 18h30 à 19h au théâtre Christiane Stroë), suivie par un apéritif dinatoire.

Alors que le climat déraille, que les ressources s’épuisent et que les inégalités s’envolent, une petite commune alsacienne montre qu’un autre monde est possible ici et maintenant : Ungersheim, considérée comme un modèle de la transition écologique vers l’après-pétrole. En 2009, le village (2000 habitants) a rejoint le mouvement des villes et villages en transition, lancé par le Britannique Rob HOPKINS. Grâce à un programme baptisé 21 actions pour le 21ème siècle mené par la municipalité, les habitants ont développé des actions collectives et individuelles qui visent à atteindre l’autonomie alimentaire et énergétique du territoire, à encourager la production et la consommation de proximité, à promouvoir des formes d’habitat durable, à créer des emplois locaux pérennes, à préserver la biodiversité, et à nourrir les liens communautaires.

Séance suivie d’échanges avec le public

Réalisation : Marie-Monique ROBIN

Musique : Pascal DOUMANGE

Prises de vues : Guillaume MARTIN

Prises de son : Marc DUPLOYER

Montage : Françoise BOULÈGUE

Mixage : Grégoire DESLANDES

Distribution : M2R Films.

