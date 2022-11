CINÉ-DÉBAT – UNE TERRE SANS ABEILLES ? Bitche Bitche Catégories d’évènement: Bitche

Moselle

CINÉ-DÉBAT – UNE TERRE SANS ABEILLES ? Bitche, 24 novembre 2022, Bitche. CINÉ-DÉBAT – UNE TERRE SANS ABEILLES ?

23 Rue Schellenthal Bitche Moselle

2022-11-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-24 Bitche

Moselle Réalisateurs : Elsa Putelat Nicolas Dupuis EKLA Production

Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées partout dans le monde. Partons à la rencontre des divers acteurs et à la découverte des solutions envisagées. De l’Amérique à l’Asie, en passant par l’Europe, derrière les réponses apportées, se dessine le monde de demain.

La projection sera suivie d’un débat avec Robert Walther, Président du rucher du Moulin D’Eschviller et Président du syndicat des apiculteurs du Pays de Bitche.

Ciné-débat proposé dans le cadre du Festival Alimenterre en partenariat avec le Lycée polyvalent Teyssier. EKLA Production

Bitche

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bitche, Moselle Autres Lieu Bitche Adresse 23 Rue Schellenthal Bitche Moselle Ville Bitche lieuville Bitche Departement Moselle

Bitche Bitche Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bitche/

CINÉ-DÉBAT – UNE TERRE SANS ABEILLES ? Bitche 2022-11-24 was last modified: by CINÉ-DÉBAT – UNE TERRE SANS ABEILLES ? Bitche Bitche 24 novembre 2022 23 Rue Schellenthal Bitche Moselle Bitche Moselle

Bitche Moselle