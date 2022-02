Ciné-Débat « Une Nuit en Bretagne » Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ti ar Vro-l’Ôté, le dimanche 27 février à 15:00

Diffusion du film documentaire « Une Nuit en Bretagne » du réalisateur Sébastien Le Guillou suivi d’un échange avec des acteurs professionnels du monde du fest-noz.

Entrée libre, gratuit

Ciné-Débat autour du film documentaire « Une Nuit en Bretagne » du réalisateur Sébastien le Guillou Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T17:00:00

