Conseil départemental, le mercredi 20 avril à 19:30

Programme : – **19h30** : présentation du film Une jeunesse Rom de Déborah Da Silva – diffusion / 52’ – **rencontre-échange**, avec **Andrei NICOLAE**, **Frendus NITU**, et **Nathanael Vignaud**, Association Rencontrom’Nous Résumé du film : ” C’est l’un des tabous de la République. Partout en France, des milliers d’enfants Roms vivent dans des bidonvilles sans pouvoir accéder à l’école. Pour sortir de cette situation et mettre un terme aux discriminations, plusieurs jeunes ont décidé d’agir. Un combat pour l’émancipation qui va les mener jusqu’aux marches de l’Assemblée ”

Entrée gratuite

Projection du film "Une jeunesse Rom" de Déborah Da Silva suivi d'un temps d'échange avec Andrei NICOLAE, Frendus NITU, et Nathanael Vignaud, Association Rencontrom'Nous

2022-04-20T19:30:00 2022-04-20T22:30:00

